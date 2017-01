Alexandra Alphenaar is in verwachting

ANP Alexandra Alphenaar is in verwachting

AMSTERDAM - Voormalig soapie Alexandra Alphenaar is zwanger. Dat heeft de 35-jarige actrice bekendgemaakt op Instagram. "Nu al smoorverliefd op dit kleintje", schrijft Alexandra bij een echofoto. Wanneer de actrice is uitgerekend is niet bekend.

Door ANP - 12-1-2017, 12:13 (Update 12-1-2017, 12:13)

Alexandra is bij het grote publiek vooral bekend van haar rol als Ronja Huygens in Goede tijden, slechte tijden tussen 2008 en 2010. Daarna speelde ze in verschillende theatervoorstellingen en musicals.