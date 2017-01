Jörgen Raymann stopt met BNR-show

HILVERSUM - Jörgen Raymann lijkt alweer klaar te zijn met de presentatie van het BNR-programma Ask Me Anything. De programmamaker en cabaretier, die in november de vertrokken Ruud de Wild verving, wil stoppen.

Door ANP - 12-1-2017, 12:02 (Update 12-1-2017, 12:02)

"Ik zit nu twee maanden bij BNR, ik doe al twee maanden Ask Me Anything dus het is tijd om te stoppen", zegt Raymann in een filmpje die hij op Twitter deelde. Een reden geeft hij nog niet. Daar komt hij in zijn show donderdagmiddag op terug.

Jörgen vulde sinds 1 november het gat dat ontstond na het vertrek van De Wild. Die stapte op na een dienstverband van slechts acht weken omdat hij niet op zijn plek zat. Inmiddels maakt De Wild radio bij NPO Radio 2.