Ed Sheeran zat onder het bloed na zwaardslag

LONDEN - Ed Sheeran heeft voor het eerst gereageerd op de zwaardverwonding die hij in november opliep tijdens een feestje bij de Britse prinses Beatrice. De zanger had naar eigen zeggen niets door totdat hij ontdekte dat hij helemaal onder het bloed zat.

Door ANP - 12-1-2017, 10:06 (Update 12-1-2017, 10:06)

"Ik werd door iets in mijn gezicht geraakt", weet Ed zich nog te herinneren. Niet wetende wat er gebeurde, ging hij gewoon door met waar hij mee bezig was. "Tot ik opeens ontdekte dat mijn shirt compleet onder het bloed zat", vertelt de zanger tegen Absolute Radio. "Iedereen staarde me met open mond aan. Ik dacht dat ik een bloedneus of zoiets had."

Naar verluidt raakte Beatrice hem per ongeluk met een historisch zwaard toen ze zanger James Blunt voor de grap wilde 'ridderen'. De prinses zou het gewicht van het zwaard verkeerd hebben beoordeeld. In plaats van een licht tikje op de schouders van James zwaaide ze het naar achteren, waardoor ze Ed raakte op zijn wang.

Litteken

De singer-songwriter, die vorige week zijn comeback maakte, noemt Beatrice niet als de boosdoener. "James Blunt heeft mij op het hart gedrukt iedereen te vertellen dat hij het was in de hoop zijn zangcarrière nieuw leven in te blazen door mij te doden", grapte hij.

Ed moest de wond op zijn wang in het ziekenhuis laten hechten. Het litteken is nog altijd te zien.