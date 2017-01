Half miljoen zien terugkeer Smaakpolitie

ANP Half miljoen zien terugkeer Smaakpolitie

HILVERSUM - De terugkeer van De smaakpolitie op SBS6 is woensdagavond door 507.000 mensen bekeken. Daarmee veroverde het programma van Rob Geus nog net een plekje bij de kijkcijfer top 25 van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 12-1-2017, 8:20 (Update 12-1-2017, 8:20)

De smaakpolitie keerde na drie jaar afwezigheid terug op de zender. In de eerste aflevering was onder meer te zien hoe een restauranthouder in het oosten van het land een klopboormachine gebruikte om sauzen te mengen.

NPO 1 trok woensdag weer verreweg de meeste kijkers. Tussen kunst en kitch en de detective Vera trokken beide ruim 1,7 miljoen kijkers. RTL 4 wist met Staatsloterij puur geluk 1 miljoen kijkers vast te houden.