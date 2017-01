Billie Lourd herdenkt moeder Carrie Fisher

LOS ANGELES - De dochter van Carrie Fisher heeft haar moeder woensdag op Instagram herdacht met een oude foto van de twee.

Door ANP - 12-1-2017, 6:09 (Update 12-1-2017, 6:09)

De Scream Queens-actrice zette bij het plaatje, waarop moeder en dochter samen op de achterbank van een auto zijn te zien, een uitspraak van Carrie. "Als mijn leven niet grappig zou zijn, zou het alleen maar waar zijn en dat is onacceptabel". Billie schreef daarbij: "Het zal nog wel even duren voordat ik de lol weer vind, maar ik heb het van de beste geleerd en haar stem zal altijd doorklinken in mijn hoofd en in mijn hart."

Billie verloor in de laatste week van 2016 een dag na elkaar haar moeder, die bekend werd als Princess Leia in de Star Wars-films, en haar oma, Hollywoodlegende Debbie Reynolds. Eerder sprak de 24-jarige op Instagram haar dank uit voor alle steunbetuigingen die ze ontving. "Jullie lieve woorden hebben me kracht gegeven in een tijd waarin ik dacht dat er geen kracht meer zou zijn."