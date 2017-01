Disney wil Anna Kendrick als Kerstvrouw

LOS ANGELES - Anna Kendrick is in onderhandeling voor de hoofdrol in de nieuwe Disneyfilm Nicole. Die gaat over een vrouwelijke versie van de Kerstman.

Door ANP - 12-1-2017, 1:57 (Update 12-1-2017, 1:57)

Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een avonturenfilm voor de hele familie, met als grote verschil met andere kerstfilms dat Santa Claus deze keer een vrouw is.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Anna in een Disneyfilm te zien is. Ze speelde de rol van Assepoester in Into The Woods uit 2014. Alhoewel de actrice zowel in die film als in Trolls en in de twee Pitch Perfect-projecten ook haar zangkunsten toonde, zou het volgens bronnen van de website deze keer niet om een musical gaan.