Europese publieksprijs voor Dua Lipa

ANP Europese publieksprijs voor Dua Lipa

GRONINGEN - Dua Lipa ging woensdagavond niet met één, maar met twee European Border Breakers Awards (EBBA) naar huis. De Engelse singer-songwriter kreeg ook de Public Choice Award, de publieksprijs.

Door ANP - 11-1-2017, 21:07 (Update 11-1-2017, 21:07)

Dua Lipa kreeg vorige maand al te horen dat ze een van de tien winnaars van een EBBA was. De Europese prijzen, die traditiegetrouw worden uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag, zijn bedoeld voor opkomende artiesten.

De Hotter Than Hell-zangeres werd door het publiek verkozen tot meest populaire EBBA-winnaar en mocht daarom ook de Public Choice Award in ontvangst nemen. Ook de Nederlandse Natalie la Rose mocht woensdag haar EBBA in ontvangst nemen.