&C is ‘niet de grote Chantal Janzen-show’

ANP &C is ‘niet de grote Chantal Janzen-show’

AMSTERDAM - Hoewel ze zeer nauw betrokken is bij het multimediaplatform, wordt het woensdag gelanceerde &C niet ‘de grote Chantal Janzen-show’. Dat zei de nieuwbakken mediatycoon in RTL Boulevard.

Door ANP - 11-1-2017, 19:32 (Update 11-1-2017, 19:32)

“Ik hoop toch niet dat ik hier over tien jaar nog bij betrokken ben”, grapte Chantal in het entertainmentprogramma. “Nu kan ik nog op de cover, maar over tien jaar?”

Onder de noemer &C komt de musicalster, actrice en presentatrice niet alleen met een eigen glossy, er komt ook een onlineplatform, app, shop en productiemaatschappij. “Alles door mijn bril. Dat maakt het ook anders.”

Chantal heeft grootse plannen. “Er zit wel een gedachte achter de Engelse naam”, vertelde ze over ambities buiten Nederland. “Maar laten we het eerst maar eens hier proberen.”