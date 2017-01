Gordon schrok ‘heel erg’ van ziekte Peter

AMSTERDAM - Gordon schrok enorm toen hij hoorde dat LA, The Voices-zanger Peter Strykes een bijzondere vorm van kanker heeft. “Hij was echt heel erg geschrokken”, zei Peter woensdag tegen Shownieuws over zijn voormalige collega.

Door ANP - 11-1-2017, 18:18 (Update 11-1-2017, 18:18)

“Ik kreeg een heel lief berichtje van hem, wat dat betreft is het gewoon een lieverd met het hart op de juiste plaats.” Via Facebook liet Gordon weten mee te leven. “Wat een vreselijk nieuws over Peter Strykes, wanneer houdt dit een keer op! Ik weet dat hij een bikkel is en zal vechten om hier bovenop te komen!”

Peter maakte woensdag bekend ernstig ziek te zijn en een zware chemokuur te ondergaan. “Op zich heb ik goede kansen op herstel”, zei de 59-jarige zanger in De Telegraaf. “Anders was ik ook niet aan die behandelingen begonnen.”