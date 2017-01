Jandino trapt na De Kuip op de rem

AMSTERDAM - Jandino Asporaat heeft het de eerste helft van 2017 razenddruk. De cabaretier werkt de komende maanden aan theatershows, zijn tv-programma en een film. “Na De Kuip gaat de rem erop”, zegt Jandino, die op 1 juli in het stadion van Feyenoord staat, tegen Shownieuws.

11-1-2017

“Ik heb tegen mezelf gezegd: na 2017, na De Kuip ga ik echt even een vakantie nemen.” Jandino genoot afgelopen week op Curaçao, maar vakantie vieren was er niet bij. “Ik ben hier om shows te doen, ik heb hier mijn theatershow afgesloten. We hebben zes uitverkochte shows gegeven. En ik heb weer tv-opnames gehad, dus we hebben eigenlijk bijna alleen maar gewerkt.”

Terug in Nederland ‘begin het gekkenhuis meteen weer’ voor Jandino. “Ik begin 12 januari meteen met try-outs van mijn nieuwe theatershow Keihard. Dat is superspannend. Ik heb een heel succesvol jaar achter de rug en dan moet je weer een nieuwe show gaan maken.”

Keihard is niet het enige waar Jandino zijn handen de komende tijd vol aan heeft. “Tegelijkertijd start ik met het maken van Gabbers, DINO komt er weer aan en dan ben ik bezig met het schrijven van het script voor Bon Bini Holland 2, in april beginnen de opnames. En dan natuurlijk De Kuip met Najib. Het begint nu heel intensief te worden.”