ANP Zanger Dave Dekker krijgt docusoap

AMSTERDAM - Volkszanger Dave Dekker krijgt zijn eigen docusoap in Shownieuws. Dat heeft zijn agent woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 11-1-2017, 13:12 (Update 11-1-2017, 13:12)

Dave Dekker dendert door is vanaf 23 januari drie maal per week te zien als een onderdeel van het programma Shownieuws van SBS. Op de overige dagen plaatst Dekker wel vlogs op Show.nl.

In de serie kunnen kijkers zien hoe Dekker carrière probeert te maken. Ook is het de bedoeling dat de docusoap een blik achter de schermen van de entertainmentwereld biedt. Een ander thema is volgens de makers “de grote vraag of Dave zijn gevecht om een conditionele topvorm te bereiken wel te combineren is met zijn liefde voor bier en fastfood”.

De 19-jarige zanger brak in 2007 door toen hij bij de koninklijke première van de musical Ciske de Rat de rol van de jonge Ciske mocht spelen. Ook deed hij mee aan The Voice Kids. Daarna trad Dekker nog een aantal keer op met Danny de Munk, die de oude Ciske speelde. Sindsdien was het stil rond Dave. Hij maakte zijn plan voor de docusoap woensdagmiddag bekend op Telegraaf TV.