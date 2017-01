Harry Potter-acteurs openen expositie Utrecht

UTRECHT - Harry Potter-acteurs James en Oliver Phelps komen volgende maand naar Nederland. De tweeling, Fred en George Wemel in de filmserie, zijn bij de opening van de tentoonstelling Harry Potter: The Exhibition! in CineMec in Utrecht, zo maakten ze zelf bekend in een videoboodschap.

Door ANP - 11-1-2017, 12:17 (Update 11-1-2017, 12:17)

De tentoonstelling is vanaf 11 februari tot en met 30 juni te zien. De bezoekers maken een reis langs verschillende favoriete scènes uit de Harry Potter-films. De tentoonstelling bevat decors van de meest populaire locaties, zoals de leerlingenkamer en klaslokalen als Toverdranken en Kruidenkunde en het Verboden Bos.

Eerder reisde Harry Potter: The Exhibition! al langs steden als Chicago, New York, Sydney, Singapore, Tokio en Parijs.