RTV Oost komt met nieuwe serie Noabers

ANP RTV Oost komt met nieuwe serie Noabers

ENSCHEDE - Regionale zender RTV Oost lanceert komend voorjaar een nieuwe televisieserie. Noabers bestaat uit korte komische sketches over nuchterheid en 'noaberschap', zo maakte producent Studio MAD woensdag bekend.

Door ANP - 11-1-2017, 11:43 (Update 11-1-2017, 11:43)

In de nieuwe serie wordt een aantal personages gevolgd van een kleine, geïsoleerde en overwegend agrarische gemeenschap. Elke aflevering zal uit vier korte sketches bestaan. De reeks borduurt voort op de bekroonde korte film Noabers van de Twentse regisseur Niels Bourgonje. De film gaat over een vrouw van Turkse afkomst die in een Twents dorp komt wonen en besluit kennis te gaan maken met haar buurvrouw. Dit leidt tot een gesprek vol Babylonische spraakverwarring.

Een aantal sketches wordt in maart online gezet door RTV Oost. Eind maart volgt op de zender zelf een hele pilot van de nieuwe serie. Hoofdrollen worden gespeeld door Bert Hana (Ramses), Rienus Krul (Prooi), Reinier Bulder (Borgman) en Bert Walthaus (Man bijt hond).

Als de pilot goed wordt ontvangen, is het de bedoeling dat er een heel seizoen volgt. Regisseur Bourgonje maakte al een aantal bekroonde korte films en commercials, onder meer voor Unilever, Ahold, Ziggo en Philips.