ANP Europese muziekscène in Groningen

GRONINGEN - De Europese muziekscène is de komende dagen te vinden in Groningen. Woensdag begint daar de 31ste editie van Eurosonic Noorderslag. De organisatie heeft zo'n 350 bands uit meer dan dertig landen gestrikt, onder wie Broederliefde, Bazart, Ronnie Flex, Blaudzun, Kensington, Klangstof, The Amazons, The Kik en Mozes and the Firstborn.

Door ANP - 11-1-2017, 8:27 (Update 11-1-2017, 8:27)

Eurosonic Noorderslag is dé plek om nieuwe Europese muziek te ontdekken. Het evenement bestaat uit een festival, een conferentie, awardshows en radio- en tv-uitzendingen. Eurosonic is van woensdag tot en met vrijdag en richt zich op de nieuwste en meest veelbelovende acts uit Europa. Op Noorderslag draait het om Nederlandse artiesten op zaterdag in poppodium De Oosterpoort. Het festival is uitverkocht.

Fans van Jett Rebel kunnen van donderdag tot en met zaterdag terecht in de Der Aa-Kerk aan de Akerkhof. De opvallende artiest, die ook optreedt op het festival, opent hier een eigen museum. Hier zijn onder meer persoonlijke eigendommen, instrumenten, foto's en zijn bekende kledingstukken te vinden.