Rik van de Westelaken gaat op ontdekkingsreis

ANP Rik van de Westelaken gaat op ontdekkingsreis

AMSTERDAM - Oud-journaallezer Rik van de Westelaken had niet gedacht ooit een tv-quiz te gaan presenteren. Het was ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling, totdat John de Mol hem overhaalde om 5 Golden Rings op SBS6 te gaan doen.

Door ANP - 11-1-2017, 8:10 (Update 11-1-2017, 8:10)

"Als je dit vijf jaar geleden had gezegd, had ik je nooit geloofd", zegt Rik woensdag in het AD. "De reden voor mijn overstap was een journalistiek reportageprogramma op Net 5. Toen kwam dit er nog bij. In een ideale volgorde had ik eerst dat reportageprogramma gedaan. Ach, het leven neemt soms onverwachte bochten."

De 45-jarige presentator had zijn twijfels maar vindt het inmiddels wel fijn dat hij wat meer zichzelf kan zijn op televisie. "Ik mag weer eens vallen en opstaan. Eindelijk. Dit wordt het jaar van de persoonlijke ontdekkingsreis."