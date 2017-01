Mariah Carey klaagt concertorganisator aan

LOS ANGELES - Mariah Carey klaagt een Zuid-Amerikaanse concertorganisator aan nadat de zangeres haar optredens in Argentinië en Chili moest afzeggen omdat er niet voor betaald zou zijn. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 11-1-2017, 5:28 (Update 11-1-2017, 5:28)

Mariah Carey zou op 28 oktober 2016 in Argentinië en op 30 oktober in Chili optreden maar toen op 25 oktober bleek dat er nog steeds niet betaald was door de lokale promotor annuleerde de diva de concerten.

FEG Entretenimientos heeft volgens de advocaten van Carey contractbreuk gepleegd door niet op tijd te betalen. Dat gaf de zangeres het recht om de optredens af te zeggen en Carey wil alsnog haar volledige vergoeding ontvangen voor de geannuleerde concerten.

De advocaten van Carey noemen organisator FEG zelfs leugenachtig: "Iedereen in de muziekindustrie kent wel een verhaal over een leugenachtige organisator die belooft te betalen maar niets levert", aldus Carey's advocaat Bryan Freedman. De jurist benadrukt dat de zaak ook als waarschuwing dient voor andere artiesten om niet in zee te gaan met de Zuid-Amerikaanse promotor.