ANP Amber Rose date liever geen biseksuele man

LOS ANGELES - Amber Rose date liever niet met een biseksuele man. Dat zegt het model en actrice tijdens een interview op de radio dat werd uitgezonden via Facebook Live, zo weet The Daily Beast.

Door ANP - 11-1-2017, 4:14 (Update 11-1-2017, 4:14)

Op de vraag of ze ooit met een biseksuele man een afspraakje zou willen was het antwoord duidelijk: "Nee", zei de 33-jarige actrice. "Persoonlijk -en ik veroordeel niemand- zou ik me niet op mijn gemak voelen en ik weet niet waarom", vervolgde Rose.

Haar keuze is opvallend omdat ze in 2009 vertelde dat ze zowel op een man als een vrouw verliefd zou kunnen worden: "Ik ben extreem open als het om seksualiteit gaat. Ik kan verliefd worden op een vrouw of op een man. Ik zie schoonheid in alle mensen, of ze nu dik of dun zijn, zwart, Indisch, Aziatisch of Spaans", zei Rose toentertijd.

Het liefdesleven van Rose is net zo wispelturig als de actrice zelf. Tussen 2008 en 2010 had ze een relatie met rapper Kanye West. In 2012 trouwde ze met de rapper Whiz Khalifa met wie ze in februari 2013 een zoon kreeg, Sebastian Taylor Thomaz. Khalifa en Rose scheiden uiteindelijk in 2014. In november 2016 maakt Rose bekend opnieuw verliefd te zijn, dit keer op danser Valentin Chmerkovsky.