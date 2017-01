Rijverbod van zes maanden voor James Arthur

ANP Rijverbod van zes maanden voor James Arthur

LONDEN - De Britse zanger James Arthur mag zes maanden lang niet autorijden. Daarnaast is hij veroordeeld tot het betalen van een boete van 2000 pond, omgerekend 2300 euro, voor het overtreden van de maximum snelheid in Londen. Dit meldt Mirror.

Door ANP - 10-1-2017, 20:07 (Update 10-1-2017, 20:07)

Volgens de krant werd de zanger op 13 juni vorig jaar geflitst toen hij met zijn Mercedes-Benz een snelheidscamera in het westen van Londen passeerde. De 28-jarige zanger heeft afgelopen jaren vaker het gaspedaal te diep ingedrukt, wat nadelige gevolgen had voor zijn puntenrijbewijs.

James Arthur kon de rechtszaak in Londen niet bijwonen, omdat hij in de Verenigde Staten is voor de promotie van zijn album Back from the Edge.

Arthur won in 2012 de Britse versie van X Factor. Vorig jaar brak hij definitief wereldwijd door met het nummer Say You Won't Let Go. De single bereikte vorig jaar ook in Nederland de eerste plaats.