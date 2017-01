Show van Amy Schumer op Netflix

LOS ANGELES - De nieuwe show van de Amerikaanse comédienne Amy Schumer is vanaf 7 maart op Netflix te zien. Het gaat om de show die de stand-upcomedian in november gaf in het Bellco Theater in Denver, ruim twee maanden na haar optreden in de Heineken Music Hall in Amsterdam.

Door ANP - 10-1-2017, 18:06 (Update 10-1-2017, 18:06)

"Ik ben heel blij deel uit te maken van de Netflix-familie met deze special'', zegt Schumer tegen Deadline. Schumer is vooral bekend van haar serie Inside Amy Schumer op Comedy Central. Daarmee won ze in 2015 haar eerste Emmy Award voor beste sketchprogramma. In 2015 schreef ze het scenario voor de film Trainwreck, waarin ze ook een hoofdrol vertolkte.