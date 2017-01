Filmsector lanceert campagne legaal kijken

AMSTERDAM - De Nederlandse filmsector gaat dit voorjaar met een grote campagne het legaal film kijken onder de aandacht brengen. Dit is een van de manieren waarop de sector de piraterij en het downloaden tegen wil gaan.

Door ANP - 10-1-2017, 14:26 (Update 10-1-2017, 14:26)

Binnen een maand moet de site Film.nl operationeel zijn. Hier moeten consumenten heel snel kunnen achterhalen of en zo ja, waar films en series legaal te zien zijn. Daarnaast komt er een campagne met spotjes en posters. Hieraan doen acteurs als Barry Atsma en Rutger Hauer mee. Het motto van de campagne wordt ‘Kijk niet zo moeilijk’.

De FDN, de brancheorganisatie van Nederlands filmdistributeurs, heeft de campagne ontwikkeld in samenwerking met de overheid. Voorzitter Hajo Binsbergen lanceerde de campagne dinsdag, tijdens de nieuwjaarsbijenkomst van de Nederlandse filmsector.

De sector wil daarnaast illegaal downloaden en piraterij feller gaan bestrijden op juridisch vlak. Een belangrijke mijlpaal voor de sector in deze moet de uitspraak worden van het Europese Hof van justitie in de zaak die stichting Brein heeft aangespannen tegen kabelbedrijf Ziggo. De inzet is het blokkeren van de torrentsite The Pirate Bay, iets dat Ziggo tot nu toe heeft geweigerd.