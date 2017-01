La La land krijgt elf nominaties voor Bafta’s

LONDEN - De musical La La Land heeft dit jaar de meeste nominaties voor de Bafta’s ontvangen, de belangrijkste Britse filmprijzen. Dat heeft de organisatie van de prijzen bekendgemaakt. De film, die vertelt over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice, is genomineerd in de belangrijkste categorieën zoals film, acteur (Ryan Gosling) en actrice (Emma Stone).

Door ANP - 10-1-2017, 9:31 (Update 10-1-2017, 9:31)

Daarmee lijkt La La Land zijn zegetocht voort te zetten; zondagavond was de film bij de Golden Globe ook al de grote winnaar. De musical, die momenteel ook volle zalen trekt in de Nederlandse bioscopen, lijkt ook een grote kanshebber te worden bij de Oscars. De nominaties voor de belangrijkste filmprijs ter wereld worden over twee weken bekendgemaakt.

Andere films die veel Bafta-nominaties ontvingen, zijn Arrival en Nocturnal Animals (allebei negen stuks). Opvallend genoeg staan er geen Nederlandse makers op de lijst met nominaties. Regisseur Paul Verhoeven en zijn thriller Elle deden het bij andere grote filmprijzen, zoals de Golden Globes, wel erg goed. Ook de animatiefilm The Red Turtle van de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit is door de Bafta’s genegeerd. Wel kans op deze prijs maken de Disney-films Vaiana, Finding Dory en Zootropolis en de martial arts-hommage Kubo and the Two Strings.

De Bafta’s worden uitgereikt op 12 februari.