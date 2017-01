Homeland blijft Claire Danes uitdagen

ANP Homeland blijft Claire Danes uitdagen

NEW YORK - Claire Danes zocht twee jaar naar een rol zoals die van de bipolaire CIA-agente Carrie Mathison in Homeland. Dat vertelt de actrice in een interview aan Marie Claire. De rol is geen makkelijke maar Danes is blij mee te spelen in Homeland. "Elk seizoen slagen ze erin me te beangstigen", aldus Danes over de serie.

Door ANP - 10-1-2017, 5:26 (Update 10-1-2017, 5:26)

De Emmy-winnares wilde niet terugkeren naar het voor haar bekende acteerwerk. "Mijn doel is om altijd iets na te streven dat onbereikbaar lijkt en Homeland is dat nog steeds", aldus de 37-jarige actrice. "De show is een geschenk uit de hemel. Ik voel me altijd doodgeknuppeld erdoor maar op een goede manier", vertelt Danes.

Ook in de liefde heeft Danes geluk gevonden. In 2006 ontmoet ze de Engelse acteur Hugh Dancy met wie ze in 2009 in het huwelijksbootje stapt. "Ik was net vrijgezel en ik was nog nooit echt vrijgezel geweest dus we waren een tijdje gewoon vrienden", vertelt Danes over de tijd toen ze Dancy leerde kennen. "We waren samen in Rhode Island op een schitterende herfstdag. We fietsten langs het water, het was idyllisch en ik kreeg ineens een sullige ingeving, zo van 'Ik ben gewoon heel gelukkig'", vervolgt Danes.

Danes en Dancy wonen inmiddels in New York samen met hun zoontje Cyrus, die in 2012 werd geboren.