Donaties voor persvrijheid na speech Streep

ANP Donaties voor persvrijheid na speech Streep

NEW YORK - The Committee to Protect Journalists (CPJ), die opkomt voor persvrijheid wereldwijd, zegt een reeks aan donaties te hebben ontvangen na de speech van Mery Streep zondagavond tijdens de Golden Globes. Dat bevestigt de organisatie aan het Amerikaanse tijdschrift TIME.

Door ANP - 10-1-2017, 2:15 (Update 10-1-2017, 2:15)

Mery Streep kreeg zondagavond een oeuvreprijs voor haar acteerwerk tijdens de uitreiking van de Golden Globes in Los Angeles. Tijdens haar dankwoord haalde de 67-jarige actrice flink uit naar Donald Trump en riep aanwezigen en kijkers op om een vrije en kritische pers te ondersteunen. Ze sprak in het bijzonder haar waardering uit voor het werk van de CPJ.

De CPJ onderzoekt wereldwijd zaken waarbij het werk van journalisten of de media wordt bemoeilijkt. Ook ondersteunt de organisatie journalisten die in gevaar zijn. De CPJ werkt vaak nauw samen met politieke leiders, juristen en ambassades om gevangengenomen journalisten vrij te krijgen. Zo zette de organisatie zich in voor de vrijlating van de Nederlandse journalist Okke Ornstein, die in november 2016 werd vastgezet in Panama. Ornstein werd op 23 december vrijgelaten.

De organisatie laat weten dat er op een normale zondagavond zo'n vijf donaties, meestal via de website, binnenkomen. Maar na de toespraak van Meryl Streep waren dat er plots zevenhonderd. Ook werd de website van de CPJ in de uren na de speech van Streep veelvuldig bezocht. Hoeveel geld er is gedoneerd kon de organisatie nog niet bekend maken maar een woordvoerder liet weten dat ze Meryl Streep uiteraard zeer dankbaar zijn voor het vestigen van de aandacht op de persvrijheid en de CPJ.