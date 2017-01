Ed: Love Yourself niet goed genoeg voor album

ANP Ed: Love Yourself niet goed genoeg voor album

LOS ANGELES - Justin Bieber scoorde er een wereldhit mee, maar Ed Sheeran vond Love Yourself niet goed genoeg voor zijn nieuwe album ÷ (Divide). Dat vertelde de Engelse singer-songwriter in de radioshow van Carson Daly.

Door ANP - 9-1-2017, 23:49 (Update 9-1-2017, 23:49)

“Ik had het geschreven voor Divide, maar het zou de plaat niet hebben gehaald”, zei Ed over Love Yourself. Dat Justin er een wereldhit mee scoorde, verraste ook de schrijver van het nummer. “Justin deed zijn ding met het lied en bracht het uit op single. Toen ging het van een nummer dat nooit uitgebracht zou worden naar een van de grootste hits van 2016.”

Ed was medeverantwoordelijk voor nog een grote hit van Justin. Ook Cold Water is deels van zijn hand. “Maar dat was raar”, vertelde de singer-songwriter. “Ik had geen idee dat Cold Water bestond. Het was waarschijnlijk een nummer dat nog maar half af was.” Ed kreeg een mailtje van producer Diplo die aan de slag wilde met Cold Water. “Maar ik had geen idee waar hij het over had.”

Er ging pas een lampje branden toen Ed Cold Water, het nummer dat Justin met Major Lazer en MØ maakte, op de radio hoorde. “Ik herinnerde me dat ik eraan had gewerkt, maar dat het een heel traag nummer was. Toen ik het hoorde, dacht ik: dat klinkt als iets van mij, o wacht, het is van mij.”