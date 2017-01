Dakota Fanning ziet Brimstone in Amsterdam

AMSTERDAM - Onder toeziend oog van onder anderen Dakota Fanning is de grimmige western Brimstone maandagavond in première gegaan in Amsterdam. De Hollywoodster liep niet over een rode, maar over een zwarte loper. Die kleur vond regisseur Martin Koolhoven beter passen bij de film.

Door ANP - 9-1-2017, 21:49 (Update 9-1-2017, 21:49)

Ook Emilia Jones kwam voor de première naar Nederland. De veertienjarige Britse actrice moest de bioscoopzaal echter verlaten voordat de film werd gestart. Brimstone kreeg een filmkeuring van zestien jaar en ze mocht maandag dus niet naar de film kijken. Emilia zag de film wel in Venetië, waar de wereldpremière plaatsvond.

Guy Pierce en Carice van Houten waren niet bij de première in Amsterdam. De twee zijn bij hun vijf maanden oude zoontje Monte in Australië, Guys geboorteland. RTL Boulevard zond een videoboodschap van de twee uit, waarin ze iedereen veel plezier met de film wensten.