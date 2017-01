Gloria Estefan-musical in oktober in Utrecht

AMSTERDAM - De musical over het leven van Gloria Estefan is vanaf dit najaar in Nederland te zien. On Your Feet! is vanaf 18 oktober te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. De première vindt plaats op zondag 29 oktober. Dat maakte Stage Entertainment maandag bekend.

Door ANP - 9-1-2017, 20:00 (Update 9-1-2017, 20:00)

Nederland is het eerste land na de Verenigde Staten waar On Your Feet! te zien is. Welke acteurs in de huid van Gloria en Emilio Estefan kruipen, is nog niet bekend. De audities zijn volop aan de gang.

Stage Entertainment-baas Albert Verlinde is ‘enorm blij’ dat On Your Feet! naar Nederland komt. “Ik heb de show het afgelopen jaar een aantal keer bezocht op Broadway en het is een onweerstaanbare voorstelling die het publiek letterlijk ‘on their feet’ krijgt.”

Verlinde denkt dat de musical ook in Nederland een hit wordt. “Door het Latin dansspektakel levert dit een kleurrijke show op met Zuid-Amerikaanse invloeden. Ik weet zeker dat we hier in Nederland de hits van Gloria Estefan en Miami Sound Machine allemaal mee kunnen zingen!”