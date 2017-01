Borsato en Douwe Bob op Vrienden van Amstel

ANP Borsato en Douwe Bob op Vrienden van Amstel

AMSTERDAM - Marco Borsato, Douwe Bob, Nicky Romero en Golden Earring zijn vanaf volgende week donderdag te zien bij De Vrienden van Amstel Live in Rotterdam Ahoy. Het evenement is al lange tijd uitverkocht, maar de artiesten zijn pas maandag bekend gemaakt. Ook BLØF, Typhoon, VanVelzen, Rowwen Hèze en Diggy Dex staan op het podium van 'de grootste kroeg van Nederland'.

Door ANP - 9-1-2017, 16:20 (Update 9-1-2017, 16:53)

De eerste van de negen avonden van De Vrienden van Amstel Live (VVAL) is volgende week donderdag en de reeks eindigt op 28 januari. De organisatie verwacht ruim 125.000 bezoekers.

Nick Schilder, van Simon, onthulde de namen maandag. Naast de rol van gastheren treedt het duo tijdens het evenement ook op in Ahoy. Marco Borsato zei erg uit te kijken naar de concertreeks. De laatste keer dat hij van de partij was, in 2014, kreeg hij een TIA en moest hij voortijdig stoppen. ,,De samenwerkingsverbanden tijdens De Vrienden van Amstel Live zijn uniek. Je ziet combinaties van artiesten en muziekstijlen, die verzin je niet. Dit jaar heb ik ook een hele leuke verrassende combinatie die ik nooit eerder heb gedaan.'' Met wie dat is, wilde de zanger nog niet verklappen.

De voorverkoop voor de jubileumeditie van De Vrienden van Amstel Live in 2018 begint dinsdag al. Het gaat om de eerste 25.000 kaarten voor de shows, die volgend jaar staan gepland op 20 tot en met 22 en 24 tot en met 29 januari. Voor het eerst gaan er negen avonden direct in de verkoop.