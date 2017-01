Kensington toegevoegd aan line-up Eurosonic

ANP Kensington toegevoegd aan line-up Eurosonic

GRONINGEN - Kensington is op de valreep toegevoegd aan de line-up van Eurosonic. De band speelt donderdag op het 3FM-stage in het Ebbingekwartier, meldt de organisatie maandag. De kaarten voor het festival zijn inmiddels allemaal uitverkocht.

Door ANP - 9-1-2017, 11:33 (Update 9-1-2017, 11:33)

Kensington stond in 2014 ook al eens op Eurosonic Noorderslag. Tijdens die ene editie trad de band maar liefst elf keer op.

Op het programma staan verder onder meer Blaudzun, Ronnie Flex, The Kik, Broederliefde, Rondé en Teske. Ook de Haagse rapgroep SFB staat nog altijd op het programma. Drie van de vier leden zitten nog altijd vast in Suriname op verdenking van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje. Mogelijk komen er maandag twee vrij.

Eurosonic Noorderslag is van 11 tot en met 14 januari in Groningen. Het evenement bestaat uit een festival, een conferentie, awardshows en radio- en tv-uitzendingen. Tijdens Eurosonic draait het om de nieuwste en veelbelovende Europese acts, die in ruim dertig zalen in de stad zijn te zien. Op Noorderslag, dat zich traditiegetrouw afspeelt op de zaterdag, is het de beurt aan de Nederlandse muziek in poppodium De Oosterpoort.