ANP Verdachten aangehouden in zaak-Kardashian

PARIJS - De Franse politie heeft zeker vijftien verdachten aangehouden in verband met de gewelddadige roofoverval op de Amerikaanse realityster Kim Kardashian. Dat melden Franse media op basis van bronnen. De verdachten werden deels opgespoord aan de hand van DNA-materiaal dat was aangetroffen op een deel van de buit dat de overvallers hadden laten vallen, meldde BFMTV.

Door ANP - 9-1-2017, 8:37 (Update 9-1-2017, 8:43)

Kardashian werd begin oktober overvallen door gewapende en gemaskerde indringers in haar appartement in het centrum van Parijs. Zij werd vastgebonden terwijl de overvallers zo'n 9 miljoen euro aan sieraden buitmaakten.

De daders hielden de beveiliger van haar woning onder schot en dwongen deze de deur te openen. De overvallers droegen bivakmutsen en kleding met politie-emblemen. Volgens de zender RTL gingen zij er te voet of op de fiets vandoor.

In het nieuwe seizoen van Keeping up with the Kardashians, dat binnenkort van start gaat, zal de realityster voor het eerst uitgebreid vertellen over de overval.