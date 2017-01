Nederlandse film Storm naar Duitse bioscopen

ANP Nederlandse film Storm naar Duitse bioscopen

AMSTERDAM - De Nederlandse avonturenfilm Storm - Letters van Vuur is binnenkort in de Duitse bioscopen te zien. Distributeur FarbFilm brengt de film eind maart uit, maakte producent Phanta Basta! maandag bekend. Storm wordt in het Duits nagesynchroniseerd en krijgt een nationale, brede release.

Door ANP - 9-1-2017, 8:15 (Update 9-1-2017, 8:15)

Storm - Letters van Vuur speelt zich af tijdens de 16e-eeuwse reformatie, toen de vrijheid van meningsuiting in Nederland sterk onder druk stond. Dit leidde, mede dankzij de opkomst van de boekdrukkunst, tot grote veranderingen en een gevaarlijke strijd om de macht. Tegen deze achtergrond moet de 12-jarige Storm (Davy Gomez) zijn vader Klaas (Yorick van Wageningen) redden van de brandstapel omdat hij verboden geschriften heeft gedrukt.

De film is gemaakt door het team achter veelgeprezen producties als Achtstegroepers huilen niet en Oorlogsgeheimen. Andere grote rollen in Storm zijn voor Angela Schijf, Maarten Heijmans, Egbert Jan Weeber en Peter Van den Begin. Storm - Letters van Vuur is vanaf 19 januari in de Nederlandse bioscopen te zien.