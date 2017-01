Chris Hemsworth te laat op de Golden Globes

ANP Chris Hemsworth te laat op de Golden Globes

LOS ANGELES - Chris Hemsworth en zijn vrouw, de Spaanse Elsa Pataki, kwamen te laat aan bij de uitreiking van de Golden Globes in Los Angeles.

Door ANP - 9-1-2017, 2:44 (Update 9-1-2017, 2:44)

Het stel benutte de haastige rit in de auto door een paar selfies te maken waarin ze aankondigden dat ze wat later komen. "We zijn te laat!! Wacht op ons!", schreef Pataki in het Engels en Spaans onder haar foto van het stel op Instagram.

Hemsworth plaatste een selfie van de twee in de auto met de tekst: "Op weg naar de golden globes, kijk eens naar mijn knappe date!!".

De 33-jarige Thor-acteur trouwde in december 2010 met de Spaanse Pataki (40). Ze hebben samen drie kinderen: een dochter en twee zoons. De familie woont sinds 2015 in Byron Bay in Australië, het vaderland van Hemsworth.