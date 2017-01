Eerbetoon voor David Bowie in Paradiso

ANP Eerbetoon voor David Bowie in Paradiso

AMSTERDAM - Paradiso stond zondagavond in het teken van David Bowie. De muziekzaal in Amsterdam organiseerde een eerbetoon aan de vorig jaar overleden zanger.

Door ANP - 9-1-2017, 2:29 (Update 9-1-2017, 2:29)

Op de dag dat Bowie zeventig jaar oud zou zijn geworden werd zijn film The Man Who Fell to Earth vertoond, voorzien van een nieuwe soundtrack van dj Luxxx. Na de film draaiden diverse dj’s, onder wie Joost van Bellen, tot diep in de nacht een mash-up van Bowie-nummers.

The Man Who Fell To Earth is een cultfilm uit 1976 van regisseur Nicholas Roeg waarin Bowie een fragiel, buitenaards wezen in menselijke vorm speelt. De film is gemaakt in de transitieperiode nadat Bowie zijn alter ego Ziggy Stardust had begraven en zich opnieuw had uitgevonden in The Thin White Duke.

De dresscode op de Bowie-memorial was ‘Rebel Rebel & The Diamond Dogs from Mars'. Veel bezoekers droegen als eerbetoon een T-shirt met een print van Bowie en velen dansten tot na middernacht op de muziek van de artiest.