ANP Mariah Carey stopt voorlopig met social media

NEW YORK - Mariah Carey laat via haar Twitteraccount weten voorlopig te stoppen met social media. Ze reageert hiermee op de ophef die is ontstaan nadat haar nieuwjaarsoptreden op Times Square volledig in het water was gevallen.

Door ANP - 8-1-2017, 21:58 (Update 8-1-2017, 21:58)

De diva plaatste zondag een audiofragment waarin ze zegt dat ze erg uitkeek naar het optreden en dat ze het jammer vindt dat ze overgeleverd was aan een productieteam dat met technische problemen kampte. "Ze hebben me gesaboteerd waardoor de kans ontstond om mij te vernederen. Ik zal hier later verder op ingaan".

Het gerucht dat haar optreden gesaboteerd zou zijn ging al eerder. Televisiezender ABC, die het evenement live uitzond, zou op die manier zijn kijkcijfers willen opkrikken. De zender ontkent dat er sprake was van opzet, maar Mariah blijft dus bij haar verwijt.

Veder bedankt de zangeres haar fans voor hun steun en ze besluit met de woorden dat ze voorlopig een pauze neemt in de media en de social media. "Dit is een belangrijke tijd voor mij om eindelijk een moment voor mezelf te hebben, bij mijn dierbaren te zijn en mij voor te bereiden op mijn tour in maart".