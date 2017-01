Best bekeken seizoensstart Wie is de mol?

HILVERSUM - Het nieuwe seizoen van Wie is de mol? is zaterdagavond op NPO 1 met een record begonnen. Ruim 2,9 miljoen mensen keken naar de eerste aflevering. Het was daarmee de best bekeken seizoensstart ooit, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 8-1-2017, 8:12 (Update 8-1-2017, 8:12)

Tot dusver stond het record op de start van het vijftiende seizoen, twee jaar geleden. Toen keken 2,5 miljoen mensen. Vorig jaar schakelden dik 2,1 miljoen mensen in. Ook het 'napraten' over de eerste aflevering in Moltalk, dit jaar voor het eerst op NPO 3, trok weer veel kijkers: 828.000 mensen.

RTL 4 kon op primetime als enige een beetje tegenwicht bieden met de film Gooische Vrouwen 2. Daar keken 1,2 miljoen mensen naar. Paul de Leeuw profiteerde van Wie is de mol? De eerste aflevering van zijn nieuwe programma Wie steelt mijn show trok direct daarna 1,3 miljoen kijkers.