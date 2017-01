André Rieu in top 100 meest succesvolle tours

AMSTERDAM - André Rieu, die zaterdagavond met zijn Johan Strauss Orkest een nieuwjaarsconcert geeft in de Ziggo Dome, staat in de Top 100 van artiesten die wereldwijd het meest succesvol waren met hun tournees. Volgens jaarcijfers van het Amerikaanse muziektijdschrift Pollstar verkocht André Rieu afgelopen jaar 364.821 toegangskaarten voor zijn 60 shows in 46 steden en verdiende hij daarmee 32,1 miljoen dollar bruto.

Door ANP - 7-1-2017, 20:39 (Update 7-1-2017, 20:39)

Dat is goed voor een 52e plaats in de Year End Top 100 Worldwide Tours, die wordt aangevoerd door Bruce Springsteen & The E Street Band met 2,4 miljoen verkochte tickets en een bruto-opbrengst van 268,3 miljoen euro. Op de tweede plaats staat Beyoncé. Haar tournee was goed voor ruim 2,2 miljoen verkochte kaarten en een bruto opbrengst van 256 miljoen dollar.

Op de derde plaats staat Coldplay met 241 miljoen dollar. Coldplay verkocht wel de meeste kaarten van allemaal, namelijk 2,7 miljoen.

Rieu treedt zaterdagavond op in de Ziggo Dome. De violist en dirigent neemt ook een groot koor, internationale solisten en 150 dansparen mee naar Amsterdam. André deelt het podium in de Ziggo Dome in totaal met 350 artiesten. Het is zijn eerste concert sinds het overlijden van trombonist Ruud Merx, waarvoor de Limburgse orkestleider vorige maand zijn tournee in Groot-Brittannië heeft afgebroken.