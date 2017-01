Vandevorst ging over de rand voor Brimstone

ANP Vandevorst ging over de rand voor Brimstone

AMSTERDAM - Regisseur Martin Koolhoven krijgt deze week de meeste aandacht voor zijn nieuwe film Brimstone, die vanaf donderdag in de bioscopen draait. Maar zonder de grote vrouw achter de schermen, producent Els Vandevorst, was de rauwe western er niet gekomen. Vanuit haar kantoortje in hartje Amsterdam wist zij tientallen financiers, grote sterren en andere internationale partijen mee te krijgen in het ambitieuze project.

Door ANP - 7-1-2017, 11:09 (Update 7-1-2017, 11:09)

Vandevorst geeft maar weinig interviews. "Ik ben geen vrouw van de spotlights”, legt ze uit. "Filmmaken is voor mij samenwerken. Het feit dat je samen met mensen die jij heel goed vindt, iets moois mag maken.”

Er waren in de zeven jaar die het duurde om Brimstone te maken veel hobbels: in het begin vlotte het scenario niet, de financiering verliep moeizaam, een week voor de opnames begonnen, haakten twee hoofdrolspelers af. Er waren flinke discussies met andere betrokkenen achter de schermen over het bloedige geweld in de film. "Een film maken wordt pas écht moeilijk als jij en de regisseur niet op één lijn zitten”, nuanceert Vandevorst meteen. "Als er wantrouwen heerst, als je allebei met een ander eindresultaat in je hoofd zit. Wij hebben in de lange productieperiode nooit ruzie gemaakt. Martin wéét dat ik zijn artistieke integriteit bewaak en tegenover alle andere partijen blijf verdedigen."

Ambitieus

Het tweetal kent elkaar al een jaar of twintig en is eigenaar van productiehuis N279 entertainment - vernoemd naar de snelweg tussen Helmond en Asten, de steden waar zij vandaan komen. Na de boekverfilming Oorlogswinter (2008), die in zowel binnen- als buitenland een groot succes was, hadden ze allebei het gevoel dat ze een nieuwe stap wilden maken. Het moest een groots, ambitieus project worden, een volgende fase in beider carrière. Er zouden risico's aan verbonden zijn, ook financieel. "Maar ik run geen bedrijf om geld te verdienen, ik maak films omdat ik het belangrijk vind dat die verhalen worden verteld.”

Een belangrijke vraag was wel hoe duister de film, over een demonische priester die het in de negentiende eeuw heeft gemunt op een onschuldig meisje, exact moest worden. "Ik ben niet van het geweld”, legt Vandevorst uit. "Maar ik snapte wel dat het nodig was om dit verhaal te vertellen. Door al het geweld ga je de pijn van het hoofdpersonage voelen.” Bovendien voelde Vandevorst een verwantschap met hoofdpersoon Liz (vertolkt door de Amerikaanse ster Dakota Fanning). “Wat zij in haar leven als vrouw meemaakt is natuurlijk heel extreem. Maar in haar pijn herken ik me wel, niet alleen als mens maar ook als vrouw. Die identificatie heeft mijn drive om dit project te voltooien wel enorm gevoed.”

Energie

Een kleine ramp deed zich voor toen vlak voordat de opnames van start gingen, hoofdrolspelers Mia Wasikowska en Robert Pattinson afhaakten. Vermoedelijk werden zij of hun agenten nerveus van het feit dat nog niet de hele financiering rond was. “Ik weet oprecht niet waar ik in die dagen de energie vandaan heb gehaald om dóór te gaan. Maar ik wilde het project niet opgeven: we waren zo ver gekomen, die film móest gemaakt worden.” Hoofdrolspeler Guy Pearce kwam wél naar de set toe - als de opnames wel doorgingen, dan moest en zou hij de hoofdrol van duivelse priester spelen. Zijn aanwezigheid trok twijfelende partijen over de streep.

Pas achteraf, toen de opnames onderweg waren, merkte Vandevorst hoeveel ze in die periode van twee jaar van zichzelf had gevergd. “Ik heb heel veel steun gehad aan mijn dochter Isabella: die heeft me er echt doorheen gesleept tijdens alle problemen. ‘Je moet gewoon doorgaan mam’, zei ze dan als ik weer halfdood thuis kwam. Ik heb twee jaar lang amper een eigen leven gehad.”

Brimstone draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.