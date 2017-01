Fisher en Reynolds samen begraven in L.A.

LOS ANGELES - Familie en goede vrienden hebben vrijdagochtend (plaatselijke tijd) afscheid genomen van Carrie Fisher en haar moeder Debbie Reynolds. Een deel van de as van de Star Wars-actrice werd samen met haar moeders kist begraven in een familiegraf.

Door ANP - 6-1-2017, 22:00 (Update 6-1-2017, 22:00)

Carries broer en Debbies zoon Todd Fisher verwelkomde de gasten met de as van zijn zus in zijn handen. Carrie werd vlak na haar dood al gecremeerd, maar volgens Todd zou ze naast haar moeder willen liggen. De urn had de vorm van een pil, waarop Prozac stond geschreven. Dit verwijst naar Carries manisch-depressieve stoornis.

Onder de aanwezigen waren Carries dochter Billie Lourd en haar vriend Taylor Lautner. Veel bekende sterren hadden donderdag al afscheid genomen van de twee actrices tijdens een besloten herdenking. Hierbij waren onder anderen Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Meg Ryan, George Lucas, Courtney Love en Jamie Lee Curtis bij aanwezig.

De laatste rustplaats van Carrie en Debbie is Forest Lawn even buiten Los Angeles. De begraafplaats ligt vlakbij filmstudio Warner Bros, waar Debbie als tiener haar eerste filmcontract tekende. Het is de begraafplaats van veel sterren, onder wie Walt Disney, Humphrey Bogart en Michael Jackson.