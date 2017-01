Brad Pitt mag kinderen vijf uur per week zien

ANP Brad Pitt mag kinderen vijf uur per week zien

LOS ANGELES - Brad Pitt bezoekt zijn zes kinderen met Angelina Jolie elke week en mag dan onder toezicht vijf uur met ze doorbrengen. Dat blijkt uit rechtbankpapieren in handen van People.

Door ANP - 6-1-2017, 21:06 (Update 6-1-2017, 21:06)

Deze bezoekjes vinden plaats sinds oktober, een maand nadat Angelina de scheiding aanvroeg. Bij elk samenzijn is een therapeut aanwezig. In november wilde Brad zijn kinderen vaker zien, maar daar ging zijn ex niet mee akkoord. Daarop diende hij een verzoek in bij de rechter voor meer bezoekrechten.

Pitt en Jolie werden het onlangs eens om rechtbankdocumenten over hun kinderen voortaan geheim te houden. De papieren in handen van People dateren van daarvoor en zijn openbaar gemaakt door Jolie. ''Dit document bevestigt dat Angelina er niet voor terugdeinst om details over haar kinderen, hun therapie en hun bezoekjes te openbaren. En dit bewijst waarom Brad zo dankbaar is dat de documenten vanaf nu geheim worden gehouden'', aldus een ingewijde.