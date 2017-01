Georgina Verbaan bespuugd door toeristen

AMSTERDAM - Georgina Verbaan heeft het niet zo op met de toeristen in Amsterdam. De actrice is namelijk een keer bespuugd door een stelletje reizigers.

Door ANP - 6-1-2017, 18:02 (Update 6-1-2017, 18:02)

Verbaan ergert zich net zoals veel van haar stadgenoten aan Airbnb. ''Ik vind het steeds vervelender worden. Ik ben zelfs een keer op mijn hoofd gespuugd door toeristen die uit het raam van een woonhuis zaten te blowen'', vertelt Georgina aan Mokum Magazine.

Ze zou graag zien dat Airbnb het niet toestaat dat een woning langer dan vijftien nachten wordt verhuurd. Maar dat is niet het enige waar de voormalig soapie zich aan ergert: ''Ik heb problemen met toeristen op een fiets. Dat is echt levensgevaarlijk!'' Ze letten niet goed op en kijken te veel naar gevels, vindt ze. ''Verhuur geen fietsen meer aan toeristen die niet in staat zijn om in een rechte lijn te lopen.''

Georgina's lijstje gaat verder: ''Segways en bierfietsen vind ik trouwens ook heel treurig. Ik moet altijd een beetje huilen als ik dat zie.'' De actrice walgt ook van hondenpoep en spuug. ''Er liggen inderdaad veel hondendrollen bij mij in de buurt, maar van de straat geschraapte poep is nog vervelender. Omdat je dat minder goed ziet, sta je daar sneller in dan in een hondendrol.'' Wat betreft de klodders spuug op straat, luidt Verbaans advies: ''Hou het allemaal bij je, want het is echt smerig.''