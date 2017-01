Nu al tweede druk voor Tim Hofmans rijmbundel

DEN HAAG - De eerste dichtbundel van Tim Hofman ligt pas over anderhalve week in de winkels, maar krijgt nu al een tweede druk. Dat maakte de BNN-presentator vrijdag bekend op Twitter.

Door ANP - 6-1-2017, 17:44 (Update 6-1-2017, 17:44)

''OK HALLO. Er komt nu al een tweede druk van de rijmbundel wegens ZOVEEL RESERVERINGEN. DANK'', schreef de enthousiaste Tim. Zijn rijmdebuut heet Gedichten van de broer van Roos.

Hofman zei eerder dat hij altijd al een carrière als dichter had geambieerd. "Dat dichten was altijd mijn grote droom. Een boek in de winkel hebben: dan had ik het gefikst." Een carrière als presentator is hem volgens eigen zeggen overkomen, maar zijn passie ligt bij de rijmkunst.