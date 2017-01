Trump haalt uit naar Schwarzenegger

ANP Trump haalt uit naar Schwarzenegger

LOS ANGELES - Donald Trump heeft Arnold Schwarzenegger belachelijk gemaakt op Twitter. De aanstaande president van de Verenigde Staten was nogal cynisch over de kijkcijfers van The Apprentice, waarin de voormalig gouverneur van Californië zijn debuut maakte als presentator.

Door ANP - 6-1-2017, 17:43 (Update 6-1-2017, 17:43)

''Wauw, de kijkcijfers zijn binnen en Arnold Schwarzenegger valt in het niet (of is vernietigd) in vergelijking met het kijkcijferkanon, DJT. Dat moet dan een filmster zijn. En dat was seizoen 1 vergeleken met seizoen 14. Vergelijk hem maar eens met mijn eerste seizoen. Maar lekker belangrijk, hij steunde Kasich en Hillary'', twitterde Trump vrijdag.

Schwarzenegger had daarop ook iets te zeggen tegen Trump: ''Ik wens je alle goeds en ik hoop dat je je net zo veel zal inzetten voor ALLE Amerikanen als de agressieve manier waarop je bezig was met je kijkcijfers. Er is niets belangrijker dan het werk voor de mensen'', aldus de acteur. Hij riep daarna nog op tot eenheid. ''We zijn geen vijanden, we zijn allemaal Amerikanen.''

In The Apprentice strijden kandidaten om de titel van beste ondernemer. Trump was presentator en juryvoorzitter van de eerste veertien seizoenen van de realityserie, maar moest daarmee in 2015 stoppen nadat hij bekend had gemaakt dat hij zich kandidaat zou stellen als president van de Verenigde Staten.