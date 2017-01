Lil’ Kleine, Boef ontsnappen aan ‘dom bontje’

ANP Lil’ Kleine, Boef ontsnappen aan ‘dom bontje’

AMSTERDAM - Lil’ Kleine en Boef zijn ontsnapt aan de titel Dom Bontje 2016. De rappers verloren de jaarlijkse internetverkiezing van de Nederlandse nertsenfokkers. Lil’ Kleine en Boef eindigden op de tweede en derde plaats van de verkiezing van de Bont voor Dieren.

Door ANP - 6-1-2017, 12:10 (Update 6-1-2017, 12:10)

“Het is uniek dat het publiek dit jaar niet voor een bekende Nederlander koos, maar massaal voor de 160 nertsenfokkers die zes miljoen nertsen per jaar doden voor hun vacht”, zegt directeur Nicole van Gemert van Bont voor Dieren. Bijna 20.000 mensen brachten hun stem uit. Lil’ Kleine en Boef waren genomineerd vanwege het dragen van coyotebont.

Ook Waylon ontsnapt aan de titel, maar hij wordt ‘goed in de gaten gehouden in 2017’. De zanger droeg eind december een dode vos om zijn schouders tijdens een uitzending van The Voice of Holland. Dat zorgde voor ophef en de oproep Waylon alsnog te nomineren voor de titel Dom Bontje. Dat ging niet omdat de verkiezing al liep, maar Waylon is gewaarschuwd.

De zanger ging een dag na de uitzending van The Voice of Holland door het stof. “Het ligt niet in mijn aard om mensen en uiteraard dieren te kwetsen”, schreef Waylon op Facebook. “Ik heb mij gewoon niet voldoende gerealiseerd dat er zoveel verhalen achter liggen. Dat kun je ‘een beetje dom’ noemen en je mag me betichten van slechte smaak. Allemaal waar! Ik verontschuldig mij hierbij naar alle mensen die ik gekwetst heb.”