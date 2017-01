Villa Rachel Hazes weer uit de verkoop

ALMERE - Het lukt Rachel Hazes maar niet een koper te vinden voor haar villa in Almere. De weduwe van André Hazes heeft de woning voor de tweede keer in twee jaar tijd uit de verkoop gehaald. Dat meldt bekendeburen.nl.

Door ANP - 6-1-2017, 11:57 (Update 6-1-2017, 11:57)

Rachel zette de villa eind april vorig jaar te koop voor een bedrag van 465.000 euro. Nu er na negen maanden nog geen koper op is komen dagen, is het optrekje aan het water weer van de markt gehaald. De verkoop was in handen van Nick van Delft, die tot voorkort een relatie had met Rachels dochter Roxeanne.

Rachel ging in oktober 2014 ook al op zoek naar een nieuwe eigenaar, toen werd de villa na een zoektocht van twee maanden uit de verkoop gehaald. Destijds vroeg ze 495.000 euro. De woning aan het water heeft een totale woonoppervlakte van 170 vierkante meter en heeft een eigen aanlegsteiger, zonneterras en een riant dakterras.