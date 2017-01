Rapper Boef voor rechter

ANP Rapper Boef voor rechter

BREDA - De vloggende rapper Boef staat woensdag voor de politierechter in Breda. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vertelde vrijdag dat hij terechtstaat voor het beledigen van een agent en omdat hij zich niet hield aan de gedragsaanwijzing die hij kreeg om vrij te komen.

Door ANP - 6-1-2017, 11:44 (Update 6-1-2017, 12:07)

"De was gericht op het voorkomen van onrust en dat hij de politie zijn werk moest laten doen."

De rapper werd in september opgepakt omdat hij jongeren in een vlog opriep te komen vechten in Tilburg-Noord. Toen hij vrij kwam beledigde hij in een vlog een rechercheur door te zeggen dat hij 'zijn dochter zou neuken'. In juli kwam hij in het nieuws vanwege het provoceren van een agent. Die laatste oogstte echter het meeste lof, door ijzig kalm te blijven.

Volgens de woordvoerder staat Boef niet terecht voor de opruiïng. "Die zaak wordt nog onderzocht."