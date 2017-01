Bucketlist niet besteed aan Bianca Krijgsman

AMSTERDAM - In tegenstelling tot Anneke Bol, haar personage in de serie BABS., Bianca Krijsman moet niets hebben van een bucketlist. “Ik vind het een vreselijk fenomeen, ik háát het”, zegt de actrice in De Telegraaf.

6-1-2017

“Die dingen die erop staan, interesseren me niet”, gaat Bianca verder. “Je moet de Tafelberg beklommen hebben of eigenlijk alle bergen in de wereld, om de haverklap naar New York vliegen, met een parachute springen of varen in een heteluchtballon terwijl ik vooral denk: ik moet konijnenvoer kopen.”

In BABS besluit Anneke haar leven om te gooien en een lijstje te maken van dingen die ze nog wil doen voor ze sterft. Zo’n afvinklijstje maakt Bianca niet, omdat ze helemaal geen tijd heeft ‘voor dat soort dingen’. “Dus het is waarschijnlijk ook irritatie en jaloezie dat ik me zo afzet. Maar van diepzeeduiken of een tatoeage word ik echt niet blij.”