ANP Sterren nemen afscheid van Fisher en Reynolds

LOS ANGELES - Veel sterren hebben donderdag afscheid genomen van Carrie Fisher en Debbie Reynolds, een dag voor de formele begrafenis. Volgens People waren er zo'n tweehonderd genodigden naar de herdenkingsdienst in het huis van Fisher gekomen.

Door ANP - 6-1-2017, 5:01 (Update 6-1-2017, 5:01)

Onder de aanwezigen waren veel sterren uit binnen en buitenland zoals actrices Meryl Streep, Gwyneth Paltrow en Meg Ryan. Maar ook de Britse komiek Stephen Fry was aanwezig. De nabestaanden van de twee overleden actrices, Fishers broer Todd, halfzussen Joely en Tricia en haar dochter Billie Lourd waren bij de dienst.

Volgens ingewijden kregen de gasten dezelfde hapjes die Carrie Fisher graag maakte voor visite: gefrituurde kip met groene kool en maïsbrood. Een aantal aanwezigen spraken een paar woorden. "Alle eerbetonen eindigden bij Billie en hoeveel Carrie van haar dochter hield", vertelt een bron.

Meryl Streep

Een aanwezige vertelt People dat Mery Streep het favoriete nummer van Carrie Fisher zong, Happy Days Are Here Again en dat andere aanwezigen inhaakten. "Tegen het einde was iedereen aan het meezingen".

Ook de vermeende vriend van Billie Lourd, acteur Taylor Lautner, was aanwezig om Lourd te ondersteunen.

Carrie Fisher (60) overleed op 27 december aan de gevolgen van een hartstilstand. Haar moeder, actrice Debbie Reynolds (84) stierf een dag later aan een beroerte. Volgens Todd Fisher was Reynolds kapot van het verlies van haar dochter. "Mijn moeder wilde bij Carrie zijn. Ze zorgde altijd goed voor haar", zei hij kort na het overlijden van zijn moeder.