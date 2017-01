Cher in tv-film over gifschandaal in Flint

ANP Cher in tv-film over gifschandaal in Flint

LOS ANGELES - Cher keert terug op televisie, weet The Hollywood Reporter. De 70-jarige zangeres en actrice gaat meespelen in een tv-film over het schandaal met vergiftigd drinkwater in het stadje Flint in de Amerikaanse staat Michigan.

Door ANP - 6-1-2017, 3:58 (Update 6-1-2017, 3:58)

Cher zal in de film een inwoonster van Flint spelen die geraakt wordt door het gifschandaal en de daaropvolgende drinkwatercisis. Het is de tweede keer dat de Believe-zangeres meespeelt in een film voor televisie. In 1996 was ze te zien in If These Walls Could Talk, uitgezonden op HBO. Voor deze rol sleepte ze een Golden Globe-nominatie in de wacht.

Cher is begaan met het lot van de inwoners van Flint. Zo doneerde ze duizenden flessen water aan de inwoners van het stadje. "Dit is een tragedie van onmetelijke proporties en het is een schande dat het midden in het land gebeurt", zei de zangeres destijds over het schandaal.

Sony Pictures heeft de 76-jarige Australische regisseur Bruce Beresford gevraagd de film te regisseren. Beresford geldt als veteraan in de filmwereld en maakte recent een remake van de beroemde miniserie Roots, over het leven van de zwarte slaaf Kunta Kinte.