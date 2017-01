David Spade betrokken bij auto-ongeluk

LOS ANGELES - David Spade is woensdagavond betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in Los Angeles. De acteur, bekend uit komedieseries als Just Shoot Me en Rules of Engagement, raakte niet gewond maar zijn auto kwam er minder goed van af.

Door ANP - 5-1-2017, 21:05 (Update 5-1-2017, 21:05)

Bronnen vertellen TMZ dat Spades Range Rover werd geraakt door een auto die nog het groene licht wilde halen. Door de klap tolde Spade in het rond, raakte hij een ander voertuig en brak zijn rechterachterwiel af. Het wiel slingerde zo'n 30 meter weg.

Volgens TMZ was er geen alcohol of drugs in het spel en is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt.