Chris Brown en Soulja Boy vechten ruzie uit

LOS ANGELES - Een uit de hand gelopen ruzie tussen zanger Chris Brown en rapper Soulja Boy op social media wordt uitgevochten in de boksring. De twee zijn van plan om voor het oog van de camera's met elkaar op de vuist te gaan.

Door ANP - 5-1-2017, 20:26 (Update 5-1-2017, 20:26)

Beide heren nemen het gevecht bloedserieus, zo is op te maken uit hun berichten op Twitter en Instagram. "Legaal. Man tegen man. Geen gedis en gepraat meer. Wij gaan de ring in. Uitdaging aanvaard", aldus Chris. Soulja Boy is zichzelf zelfs al aan het voorbereiden. "Mijn grote vriend Floyd Mayweather geeft mij training", zo schept hij op.

De ruzie tussen Chris en Soulja begon enkele dagen geleden toen Soulja Boy een foto van Chris' ex Karrueche Trann likete. Al snel was het hek van de dam waarna de twee elkaar over en weer uitdaagden en uitscholden. Soulja heeft behalve Mayweather inmiddels nog een beroemde supporter. Rapper 50 Cent wil 100.000 dollar inzetten op de winst van Soulja.

Het gevecht, dat drie rondes moet duren, gaat naar verluidt plaatsvinden in maart in Las Vegas. De precieze datum is nog niet bekend.