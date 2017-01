'Zesde K3-film op komst'

ANP 'Zesde K3-film op komst'

BRUSSEL - Studio 100 gaat in 2017 weer een K3-film maken. Het wordt de eerste met de nieuwe leden Hanne, Marthe en Klaasje in de hoofdrol. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Door ANP - 5-1-2017, 16:37 (Update 5-1-2017, 16:37)

De opnames voor de film beginnen vermoedelijk in mei of juni, de première moet in december plaatshebben. Een titel is nog niet bekend.

Tussen 2004 en 2014 werden in totaal vijf films met de meiden van K3 in de hoofdrol gemaakt. In de laatste twee werd Kathleen vervangen door Josje. De films trokken in de Benelux zo'n 2,5 miljoen bioscoopbezoekers.